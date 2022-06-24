Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Galatasaray’da hedef hiçbir zaman değişmez. Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un öne çıkan açıklamaları:

Büyük Galatasaray taraftarına saygılarımı, sevgilerimi ve hedefimizin ne kadar büyük olduğunu anlatarak başlamak istiyorum. Benim için çok büyük bir görev. Bu göreve layık gördükleri için başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Yeni yönetimimize de başarılar diliyorum. Taraftarlarımızın heyecanını görüyorum. Bizim hedeflerimiz hiçbir zaman değişmez. Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk. Bunun için ben, ekibim, başkanımız, yönetimimiz, oyuncularımız elimizden gelenin en fazlasını ortaya koyacağız. Geçen sezonun taraftarımız üzerindeki mutsuzluğunu en kısa zamanda unutturacağız. Taraftarımızı yeniden heyecanlandıracağız. Burada en önemli iş transfer. İyi kadro oluşturmak için transferler yapacağız. İyi kadro oluşturmak için başkanımızla beraber en iyi şekilde çalışacağız.