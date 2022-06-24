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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Hem Türk oyuncular hem yabancı, kaliteli, direkt fayda sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz."
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Hem Türk oyuncular hem yabancı, kaliteli, direkt fayda sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz."
Spor 24.06.2022, 11:26
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Hem Türk oyuncular hem yabancı, kaliteli, direkt fayda sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz."