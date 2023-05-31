Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: “Şampiyonluk Galatasaray taraftarına hayırlı olsun”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Çok mutluyuz. Şampiyonluk Galatasaray taraftarına hayırlı olsun” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, 23. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve sarı-kırmızılı futbolcu Berkan Kutlu, takım otobüsüne binerken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Otobüse ilerleyen Buruk, taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şampiyonluğu Galatasaray tarafına adayan Okan Buruk, “Çok mutluyuz. Şampiyonluk Galatasaray tarafına hayırlı olsun” dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Cumhuriyetin 100. yılında Başkent’te şampiyon olmak Galatasaray’a çok yakıştı. Büyük Galatasaray taraftarına armağan olsun. Hepsini çok seviyoruz. Yönetimimize, personelimize çok teşekkür ediyoruz. Bu ortamda futbol oynamak bizim için çok kolaydı. Benim için geçen sene çok zor geçti ama çocukluk aşkımla şampiyonluk yaşamak da nasipmiş. Biraz duygulandım ama bilin ki Galatasaray için her şeyimi yapmaya çalışıyorum. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.