Galatasaray taraftarından yönetim ve futbolculara protesto

Galatasaray-Trabzonspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Müsabakada ve sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, futbolcular için de gösterdikleri performanstan dolayı tepki gösterdi.