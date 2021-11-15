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Galatasaray taraftarından çılgın talep! Fenerbahçe derbisine bilet kalmadı
Aslan, 2 yıl sonra bir derbiyi kapalı gişe oynayacak. Fenerbahçe maçının biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. 52 bin bilete yaklaşık 100 bin talebin olduğu belirtildi.
Spor 15.11.2021, 13:32
Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçını 36 bin seyirciye karşı oynayan Galatasaray, 2 yıl sonra bir ilki yaşayacak. Galatasaray taraftarı Fenerbahçe derbisine yoğun ilgi gösteriyor. Fanatik'in haberine göre; Satılacak 52 bin bilete gösterilen talep 100 bin.
785 GÜN ÖNCE
Son olarak iki sezon önce 28 Eylül 2019'da (785 gün önce) ligde Fenerbahçe , Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim'de PSG, 22 Ekim'de Real Madrid maçları kapalı gişe oynanmıştı. Cim Bom, şimdi ise Milli ara sonrasında Fenerbahçe ile kapışacak. Dev derbinin biletleri ise gün içerisinde satışa çıkacak.