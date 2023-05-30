Galatasaray taraftarı şampiyonluğu Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kutluyor

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılarda taraftarlar da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde meşaleler yakıp, tezahüratlar yaparak 23. şampiyonluğu kutluyor.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında MKE Ankaragücü’nü deplasmanda 4-1 yendi. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Sarı-kırmızı taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün ardından Florya Metin Oktay Tesisleri’nde şampiyonluğu kutlamaya başladı. Çok sayıda taraftar, tesislerin önünde 23. şampiyonluk sevincini meşaleler yakıp, tezahüratlar yaparak yaşıyor.