Galatasaray tam kadro çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman topla ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, pas-şut ve orta-şut çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenman tedavileri tamamlanan Mathias Ross, Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş’ın da katılımıyla tam kadro halinde gerçekleştirildi.

Galatasaray yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.