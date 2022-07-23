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Galatasaray, taktik çalıştı
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 23.07.2022, 21:17
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın akşam saat 20.00’de Nef Stadyumu’nda oynanacak hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.