Galatasaray, Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy ile yolları ayırdı

Galatasaray, Stat İşletme Direktörü pozisyonunda görev yapan Murat Ersoy ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Ali Çelikkıran’ın vekaleten bu göreve atandığını duyurdu.

Galatasaray’ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Stat İşletme Direktörü pozisyonunda çalışmakta olan H. Murat Ersoy 16.03.2021 tarihinde karşılıklı anlaşma yolu ile görevinden ayrılmıştır. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.

Sarı-kırmızılılar ayrıca Stat İşletme Direktörü görevine Stat İşletme Bakım Amiri olarak çalışan Ali Çelikkıran’ın vekaleten getirdiğini duyurdu.