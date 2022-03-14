Galatasaray stada geldi

Galatasaray, Beşiktaş derbisi içim maçın oynanacağı Nef Stadyumu’na geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray, müsabakanın oynanacağı Nef Stadyumu’na geldi. Barcelona maçından sonra İstanbul’daki olumsuz hava koşullarından dolayı direkt İzmir’e giden sarı-kırmızılar, derbi hazırlıklarını burada yapmış dün İstanbul’a dönmüştü. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde hareket eden kafile sorunsuz bir şekilde stadyuma ulaştı.