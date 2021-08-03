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Galatasaray, St. Johnstone maçının taktiğini çalıştı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 03.08.2021, 22:19
Galatasaray, St. Johnstone maçının taktiğini çalıştı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma oyunu oynandı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, St. Johnstone maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 19.00’da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacak.
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