Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur: "Torrent, sadece %5 indirim yapabileceğini söyledi. İndirim olursa ödemeleri yaparız, yoksa dava yoluyla olur demiştik biz de. Orada öyle bir sonuçlandırma oldu."