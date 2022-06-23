banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur: "Torrent, sadece %5 indirim yapabileceğini söyledi. İndirim olursa ödemeleri yaparız, yoksa dava yoluyla olur demiştik biz de. Orada öyle bir sonuçlandırma oldu."

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur: "Torrent, sadece %5 indirim yapabileceğini söyledi. İndirim olursa ödemeleri yaparız, yoksa dava yoluyla olur demiştik biz de. Orada öyle bir sonuçlandırma oldu."

Spor 23.06.2022, 11:34
Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur: "Torrent, sadece %5 indirim yapabileceğini söyledi. İndirim olursa ödemeleri yaparız, yoksa dava yoluyla olur demiştik biz de. Orada öyle bir sonuçlandırma oldu."

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur: "Torrent, sadece %5 indirim yapabileceğini söyledi. İndirim olursa ödemeleri yaparız, yoksa dava yoluyla olur demiştik biz de. Orada öyle bir sonuçlandırma oldu."

Yorumlar (0)
24°
açık