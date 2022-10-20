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MSB: "Yasa dışı yollarla Yunanistan’dan ülkemize sızmaya çalışan 4 kişi, Edirne bölgesinde hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, diğer 2’sinin de PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belir
Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur: "Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz."
Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur: "Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz."
Spor 20.10.2022, 15:08
Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur: "Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz."