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Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur: "Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz."

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur: "Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz."

Spor 20.10.2022, 15:08
Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur: "Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz."

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur: "Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz."

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