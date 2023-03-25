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Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurulu’nda, 2022 yılında görev yapan Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri mali ve idari yönden oy birliğiyle ibra edildi.

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurulu’nda, 2022 yılında görev yapan Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri mali ve idari yönden oy birliğiyle ibra edildi.

Spor 25.03.2023, 16:37
Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurulu’nda, 2022 yılında görev yapan Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri mali ve idari yönden oy birliğiyle ibra edildi.

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurulu’nda, 2022 yılında görev yapan Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri mali ve idari yönden oy birliğiyle ibra edildi.

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