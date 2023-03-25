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Memleket Partisi Lideri İnce: "(107 eski CHP’li vekilin çağrısı) O çağrıyı bana değil genel başkanlarına yapsınlar"
Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurulu’nda, 2022 yılında görev yapan Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri mali ve idari yönden oy birliğiyle ibra edildi.
Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurulu’nda, 2022 yılında görev yapan Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri mali ve idari yönden oy birliğiyle ibra edildi.
Spor 25.03.2023, 16:37
Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurulu’nda, 2022 yılında görev yapan Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri mali ve idari yönden oy birliğiyle ibra edildi.