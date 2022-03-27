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Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Tüzüğümüzün gereği olarak önümüzdeki hafta kararı uygulamaya sokup seçime gideceğiz"
Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı olağan genel kurulunda 6 aylık Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali yönden ibra edildi.
Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı olağan genel kurulunda 6 aylık Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali yönden ibra edildi.
Spor 27.03.2022, 07:48
Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı olağan genel kurulunda 6 aylık Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali yönden ibra edildi.