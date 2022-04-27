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Böcek: "Asgari ücret alamayan vatandaş da, aynı bölgeye gelip villa yapan vatandaş da suya 9 lira ödüyor. Bunun dengelerini kuracağız"
Galatasaray: "Son oynadığımız Altay maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Marcao’nun yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı."
Galatasaray: "Son oynadığımız Altay maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Marcao’nun yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı."
Spor 27.04.2022, 19:38
Galatasaray: "Son oynadığımız Altay maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Marcao’nun yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı."