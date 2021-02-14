Galatasaray son dakikalarda güldü
Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa’yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa’yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.
Maçtan Dakikalar
5. dakikada Marcao'nun uzun gönderdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Kerem'in yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul son anda gole izin vermedi. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.
8. dakikada ceza sahası dışında toplu buluşan Emre Kılınç, direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun sert şutunda Ertuğrul topu kornere çeldi.
9. dakikada sol taraftan kazanılan kornerde ceza sahasına gönderilen ortada Mustafa Muhammed kafayı vurdu. Bu oyuncunun vuruşunda Ertuğrul'dan dönen topu Kerem Aktürkoğlu tamamladı ve takımını öne geçirdi. 1-0
26. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in sert şutunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.
47. dakikada Başakşehir'de Berkay'ın yaptığı ortaya yükselen Epureanu'nun kafa vuruşunda kaleci İrfan gole izin vermedi.
51. dakikada gelişen Göztepe atağında Jahovic, Başakşehir ceza sahası içinde Epureanu'nun müdahalesinin ardında yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
53. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Zulj, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0.
57. dakikada Halil Akbunar'ın yaptığı ortada Ndiaye'nin kafa vuruşunda top direğe çarpıp Zulj'un önüne düştü.
Zulj'un vuruşunda Jahovic'e çarpan top bu kez Soner'in önünde kaldı. Soner'in vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.
59. dakikada Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım'ın yerden pasında topla buluşan Deniz Türüç penaltı noktası üzerinden sert vurdu ve farkı 1'e indiren isim oldu. 2-1
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Bilal Gölen
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Murat Paluli dk. 64), Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu (Esiti dk. 64), Zulj (Diabate dk. 70), Halil Akbunar (Tripic dk. 88 ?), Ndiaye, Jahovic (Titi dk. 87 ?)
Yedekler: Megyeri, Mihojevic, Kubilay Sönmez, Ideye, Burekovic
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Başakşehir: Mert Günok, Muhammed Sarıkaya (Rafael dk. 63), Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Ndayishimiye (Mehmet Topal dk. 63), Deniz Türüç, J.Fernandes (Gulbrandsen dk. 63), Berkay Özcan, Crivelli
Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Kıvanç, Demba Ba, Ravil Tagir, Ponck, Uğur Uçar, Cemali Sertel
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Soner Aydoğdu (dk. 24), Zulj (dk. 53 pen.) (Göztepe), Deniz Türüç (dk. 59) (Başakşehir)
Sarı Kartlar: Obinna (Göztepe), Duarte, Hasan Ali (Başakşehir)