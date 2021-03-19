banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Skoda'dan Muslera'ya çiçek
Skoda'dan Muslera'ya çiçek
Şentop: 'Anayasanın 84. maddesi açıktır'
Şentop: 'Anayasanın 84. maddesi açıktır'
Galatasaray son dakikada yıkıldı
Galatasaray son dakikada yıkıldı
Biden, uçağın merdivenlerini çıkmaya çalışırken 3 kez düştü
Biden, uçağın merdivenlerini çıkmaya çalışırken 3 kez düştü

Galatasaray son dakikada yıkıldı

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor’u ağırladı. Müsabaka Karadeniz ekibinin 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar rakibine evinde en son 20 Mart 2004 tarihinde oynanan lig müsabakasında kaybetmişti.

Spor 19.03.2021, 22:58
4
Galatasaray son dakikada yıkıldı

Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'a 17 yıl sonra mağlup oldu. Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar rakibine karşı evindeki yenilmezliğini de kaybetti. Cimbom Rizespor'a sahasında son olarak 20 Mart 2004 tarihinde oynanan lig karşılaşmasında 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.

Maçtan Dakikalar

1' Maç başladı

2. dakikada Luyindama'nın savunmada yaptığı hatada topu kapan Samudio kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Samudio'nun Muslera'nın üstünden aşırtarak yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1

14. dakikada Emre Kılınç'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine açılan ortada top savunma tarafından uzaklaştırıldı. Uzaklaştırılan topla buluşan Yedlin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

31. dakikada ceza sahası dışında topu alan Emre Akbaba'nın uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

37. dakikada kaleyi cephedengören serbest vuruşta Falcao topu direkt kaleye gönderdi, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Emre Kılınç'ın geriye verdiği pasta Marcao'nun sektirdiği topu alan Boldrin'in ceza sahası içine girerek yerden yaptığı vuruşta top filelere gitti. 2-2

45' İlk yarı sona erdi.

49. dakikada sağ taraftan Boldrin'in ceza sahası içine ortasında Selim'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

52. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Samudio'nun kafa vuruşunda top Yedlin'in eline çarptı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada Skoda'nın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti. 2-3

60. dakikada Onyekuru'nun verdiği pasta ceza sahası dışında topu alan Kerem'in şutu kaleci Gökhan'da kaldı.

74. dakikada Feghouli'nin ara pasında topu alan Onyekuru'nun ceza sahası içine topla girdi. Meriah, yaptığı vuruşta topu kendi kalesine gönderdi. 3-3

90+3. dakikada sağ tarafta topu alan Moroziuk'un ceza sahası içinde Boldrin'e topu bıraktı. Boldrin aldığı topu Michalak'a verdi. Michalak, sol tarafta yer alan Fernando'ya pasını aktardı. Bu oyuncu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-4

90+11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in sert şutunu kaleci Tarık kornere çeldi.

Stat: Türk Telekom
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo, Gedson Fernandes (Feghouli dk. 71), Emre Akbaba (Kerem Aktürkoğlu dk. 57), Emre Kılınç (Onyekuru dk. 57), Falcao (Babel dk. 88 ?), Mostafa Mohamed (Arda Turan dk. 71)
Yedekler: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan
Teknik Direktör: Fatih Terim

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Tarık Çetin dk. 71), Moroziuk, Selim Ay (Meriah dk. 61), Talbi, İsmail Köybaşı, Baiano (Fernando dk. 89), Djokovic, Boldrin, Sabo, Samudio (Abdullah Durak dk. 88 ?), Skoda (Michalak dk. 61)
Yedekler: Tunay Torun, Söderlund, Emir Dilaver, Fernando, Melnjak, Doğan Erdoğan
Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Samudio (dk. 2), Boldrin (dk. 41), Skoda (dk. 54 pen.), Fernando (dk. 90+3) (Çaykur Rizespor), Yedlin (dk. 14), Emre Akbaba (dk. 31), Meriah (dk. 71 k.k.) (Galatasaray)
Kırmızı Kart: Yedlin (dk. 79) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Selim, Moroziuk (Çaykur Rizespor), Luyindama, Fatih Terim, Marcao (Galatasaray)

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 30 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 30 44
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Rizespor 29 34
13. Konyaspor 28 33
14. Malatyaspor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 29 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Altay 27 50
4. Adana Demirspor 26 48
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 27 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 27 54
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 27 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20