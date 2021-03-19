Galatasaray son dakikada yıkıldı

Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'a 17 yıl sonra mağlup oldu. Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar rakibine karşı evindeki yenilmezliğini de kaybetti. Cimbom Rizespor'a sahasında son olarak 20 Mart 2004 tarihinde oynanan lig karşılaşmasında 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.

Maçtan Dakikalar

1' Maç başladı

2. dakikada Luyindama'nın savunmada yaptığı hatada topu kapan Samudio kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Samudio'nun Muslera'nın üstünden aşırtarak yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1

14. dakikada Emre Kılınç'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine açılan ortada top savunma tarafından uzaklaştırıldı. Uzaklaştırılan topla buluşan Yedlin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

31. dakikada ceza sahası dışında topu alan Emre Akbaba'nın uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

37. dakikada kaleyi cephedengören serbest vuruşta Falcao topu direkt kaleye gönderdi, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Emre Kılınç'ın geriye verdiği pasta Marcao'nun sektirdiği topu alan Boldrin'in ceza sahası içine girerek yerden yaptığı vuruşta top filelere gitti. 2-2

45' İlk yarı sona erdi.

49. dakikada sağ taraftan Boldrin'in ceza sahası içine ortasında Selim'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

52. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Samudio'nun kafa vuruşunda top Yedlin'in eline çarptı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada Skoda'nın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti. 2-3

60. dakikada Onyekuru'nun verdiği pasta ceza sahası dışında topu alan Kerem'in şutu kaleci Gökhan'da kaldı.

74. dakikada Feghouli'nin ara pasında topu alan Onyekuru'nun ceza sahası içine topla girdi. Meriah, yaptığı vuruşta topu kendi kalesine gönderdi. 3-3

90+3. dakikada sağ tarafta topu alan Moroziuk'un ceza sahası içinde Boldrin'e topu bıraktı. Boldrin aldığı topu Michalak'a verdi. Michalak, sol tarafta yer alan Fernando'ya pasını aktardı. Bu oyuncu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-4

90+11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in sert şutunu kaleci Tarık kornere çeldi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo, Gedson Fernandes (Feghouli dk. 71), Emre Akbaba (Kerem Aktürkoğlu dk. 57), Emre Kılınç (Onyekuru dk. 57), Falcao (Babel dk. 88 ?), Mostafa Mohamed (Arda Turan dk. 71)

Yedekler: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Tarık Çetin dk. 71), Moroziuk, Selim Ay (Meriah dk. 61), Talbi, İsmail Köybaşı, Baiano (Fernando dk. 89), Djokovic, Boldrin, Sabo, Samudio (Abdullah Durak dk. 88 ?), Skoda (Michalak dk. 61)

Yedekler: Tunay Torun, Söderlund, Emir Dilaver, Fernando, Melnjak, Doğan Erdoğan

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Samudio (dk. 2), Boldrin (dk. 41), Skoda (dk. 54 pen.), Fernando (dk. 90+3) (Çaykur Rizespor), Yedlin (dk. 14), Emre Akbaba (dk. 31), Meriah (dk. 71 k.k.) (Galatasaray)

Kırmızı Kart: Yedlin (dk. 79) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Selim, Moroziuk (Çaykur Rizespor), Luyindama, Fatih Terim, Marcao (Galatasaray)