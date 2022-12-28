Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında yarın Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, öğleden sonra Sivas’a hareket edecek.