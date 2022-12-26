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Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Spor 26.12.2022, 14:36
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.