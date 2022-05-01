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Galatasaray - Sivasspor maç sonucu: 2-3

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk etti. İç sahadaki son 4 maçını da kazanmayı başaran Sarı Kırmızılılar, bu kez Yiğidolar'a diş geçiremedi ve sahadan 3-2'lik skorla yenik ayrıldı. Maçın dikkat çeken isimlerinden biri olan Gomis'in 2 golü de Aslan'ı mağlubiyetten kurtaramadı.

Spor 01.05.2022, 22:54
Galatasaray - Sivasspor maç sonucu: 2-3

Süper Lig'in son 2 haftasında vedası kesinleşen Yeni Malatyaspor ve Altay'ı mağlup eden Galatasaray , 35. hafta mücadelesinde sahasında Sivasspor 'u konuk etti. İç sahadaki son 4 maçını da kazanmayı başaran Sarı Kırmızılılar, bu kez Yiğidolar'a diş geçiremedi ve sahadan 3-2'lik skorla yenik ayrıldı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri Ulvestad, Ahmet Oğuz ve Yatabare kaydetti. Galatasaray'da günün başarılı ismi Bafetimbi Gomis'in 2 golü ise galibiyet için yeterli olmadı ve Sarı Kırmızılılar sahadan puan alamadan ayrıldı. 

Alınan bu sonuçla Sivasspor puanını 48'e yükseltirken, Galatasaray 47 puanda kaldı. 

Maçtan dakikalar

Maçın 6. dakikasında Galatasaray tehlikeyi yaratan taraf oldu. Sarı Kırmızılılar tek paslarla kaleye yaklaştı, Patrick van Aanholt'un Gomis'e attığı son pas hızlıydı. Bu atağın hemen ardından ev sahibi ekip bir kez daha yüklendi. Bu kez Sacha Boey sağ kanattan yerden çevirdi, Gomis istediği vuruşu yapamadı.

Gomis gol perdesini açtı

GOL | Maçın 10. dakikasında Galatasaray Bafetimbi Gomis'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Tek paslarla ceza alanına giren Galatasaray, Emre Kılınç'ın kale ağzına çevirdiği topta Gomis'in vuruşu filelerle buluştu. Gol sonrası Sivassporlu oyunculardan hakem Kadir Sağlam'a yoğun itirazlar vardı. Ancak golün VAR kontrolü sonrası hakem golü verdi. 

Galatasaray'da Emre Kılınç, maçın 17. dakikasında ilk sarı kartı gören isim oldu. 27 yaşındaki futbolcu, Uğur Çiftçi'ye yaptığı hareket sonrası hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kartla Emre Kılınç, Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Mücadelenin 19. dakikasında t3ehlikeyi yaratan taraf Sivasspor oldu. Galatasaray kalesinde büyük karambol! Faycal Fajr'ın ortasında kafayı vuran Aaron Appindangoye'nin vuruşu Muslera'dan döndü, daha sonra havalanan top tekrar Muslera'da kaldı.

Sinirler gerildi

Karşılaşmada dakikalar 28'i gösterdiğinde saha içerisindeki tansiyon bir anda yükseldi. Sacha Boey'in, Faycal Fajr'a yaptığı müdahale sonrası iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası Boey ve Fajr sarı kart gördü.

32. dakikada maçta yine ortam gerildi. Patrick van Aanholt'un yaptığı faul sonrası Ahmet Oğuz ile kafa kafaya gelmesi hakemin oyuncuları uyarmasıyla sakinleştirildi.

38. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sarı Kırmızılılar'da Patrick van Aanholt'un sol kanattan yaptığı ortada Babel kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

Adrese teslim pas ve gol

GOL | Maçın 44. dakikasında Sivasspor'da Yatabare skora dengeyi getiren golü kaydetti. Maçta durum 1-1'e geldi. Deplasman ekibinde Uğur Çiftçi'nin üst üste ortaları sonrası Yatabare kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Hakem Kadir Sağlam mücadelenin ilk yarısını bitiren düdüğü çaldı ve ekipler soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gittiler. 

*Rıza Çalımbay & Domenec Torrent

Mücadelenin 2. yarısına Galatasaray oyuncu değişikliği yaparak başladı. Emre Kılınç'ın yerine oyuna dahil olan isim Halil Dervişoğlu oldu. 

Karşılaşmanın 48. dakikasında Galatasaray tehlikeyi yaratan taraf oldu. Taylan Antalyalı sol kanattan topu sürükledi, son hamlesini yapmadan önce Ulvestad araya girerek topu kornere gönderdi.

Sivasspor öne geçti

GOL | Maçta dakikalar 49'u gösterdiğinde Sivasspor'da Ulvestad skoru 2-1'e getiren golü kaydetti ve takımını öne geçirdi. Faycal Fajr'ın ortasında kafalardan seken top Fredrik Ulvestad'ın önünde kaldı, Norveçli oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ulvestad, Süper Lig'de ilk golünü Galatasaray'a attı. Yapılan VAR kontrolü sonrası gol kararı geçerli, oyun santra ile tekrar başladı. 

*Maçta zaman zaman sinirler gerildi.

Penaltı ve gol

GOL | Maçın 57. dakikasında Galatasaray, Sivasspor ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'nun düşürülmesiyle penaltı kazandı. Kazanılan penaltıda topun başına Bafetimbi Gomis geldi ve 58. dakikada tecrübeli golcü topu ağlara göndererek skoru 2-2'ye getirdi. Bu gol aynı zamanda Gomis'in maçtaki 2. golü oldu.

Müthiş gol

GOL | Karşılaşmanın 64. dakikasında Sivasspor, Ahmet Oğuz'un müthiş golüyle yeniden öne geçti ve skoru 3-2'ye getirdi. Sağ kanattan orta şut karışımı bir vuruş yapan Ahmet Oğuz, inanılmaz bir gol ile Muslera'yı mağlup etmeyi başardı. Bu golle Ahmet Oğuz, Süper Lig'deki ilk deplasman golünü kaydetmiş oldu.

*Halil Dervişoğlu

Maçın 80. dakikasında Sivasspor tehlikeyi yaratan taraf oldu. Erdoğan, sağ kanattan içeri girip Konate'ye ortaladı ancak Boey soğukkanlı bir hareketle topu Muslera'ya bıraktı.

Taraftarlardan tepki

Dakikalar 83'ü gösterdiğinde Galatasaray tribünleri tepki gösterdi ve "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundular. 

Galatasaray'dan üst üste ataklar

Mücadelenin 84. dakikasında Galatasaray tehlikeli geldi. Halil Dervişoğlu savunma arkasında topla buluşup şutunu çekti, savunma araya girerek topun kaleye gitmesini engelledi. Pozisyon sonrası bayrak havada.

*Sivasspor'un gol sevinci

Galatasaray maçın son anlarında ataklarını sıklaştırdı. 90. dakikada Mostafa Mohamed müthiş bir deparla top sol kanattan taşıyıp ortasını yaptı, Berkan'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.

Mücadelede başka pozisyon olmadı ve Sivasspor sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray Sivasspor maçı 11'i

Galatasaray: Muslera, Boey, Semih Kaya, Nelsson, Van Aanholt, Pulgar, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Babel, Kerem Aktürkoğlu, Gomis.

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Appindangoye, Caner Gaziosmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare.

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 35’inci haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor’u ağırladı. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetti. Sağlam’ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, ligin 34'üncü haftasında oynanan ve 1-0 kazanılan Altay maçının ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Geçen hafta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Marcao ile antrenmanda sakatlık geçiren Omar Elabdellaoui kadroda yer almazken; Berkan Kutlu ise yedeğe çekilen isim oldu. Torrent, bu futbolcuların yerlerine 11’de Semih Kaya, Boey ve Taylan Antalyalı'ya görev verdi. Sarı-kırmızılılar, şu 11 ile karşılaşmaya çıktı: Muslera - Boey, Semih Kaya, Nelsson, van Aanholt, Taylan Antalyalı, Pulgar, Babel, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Gomis. 

Pena ve Feghouli kadroda yer almadı

Galatasaray’da tedavisine devam edilen Inaki Pena ve sakatlığını atlatmasına rağmen hazır olmayan Sofiane Feghouli de maçın kadrosunda yer almayan isimler oldu.

Sivasspor'da 4 değişiklik 

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin 35'inci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Muammer Yıldırım, Goutas, Camara, Ziya Erdal’ın yerine kadroda; Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Appindangoye ve Uğur Çiftçi’ye yer verdi. 

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

GALATASARAY: Muslera, Boey, Semih Kaya, Nelsson, van Aanholt, Taylan Antalyalı, Pulgar (Dk. 76 Berkan Kutlu), Babel (Dk. 76 Morutan), Emre Kılınç (Dk. 46 Halil Dervişoğlu), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 76 Mohamed)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 81 Kayode), Caner Osmanpaşa, Appindangoye (Dk. 74 Goutas), Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Farj (Dk. 86 Ziya Erdal), Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Grabel (Dk. 86 Atakan Kesgin), Yatabare (Dk. 74 Konate)

GOLLER: Dk. 10 ve Dk. 58 (P) Gomis (Galatasaray) - Dk. 44 Yatabare, Dk. 49 Ulvestad, Dk. 64 Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Emre Kılınç, Boey (Galatasaray) - Farj, Ulvestad, Appindangoye, Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor)

#Galatasaray #Sivasspor
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