Galatasaray sezonu açtı

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla başladı.

Yeni sezon öncesi hazırlıklar kapsamındaki ilk günde iki gruba ayrılan Galatasaray’da Abdussamed Karnuçu, Ali Yavuz Kol, Bartuğ Elmaz, Berk Balaban, Emin Bayram, Eren Aydın, Erkan Süer, Işık Kaan Arslan, Metehan Baltacı, Sarper Çağlar ve Süleyman Luş sağlık kontrolünden geçti. Diğer grupta yer alan oyuncular ise Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sezonun ilk çalışmasını yaptı. Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda gerçekleştirilen antrenmanda gruplar halinde koşu yapıldı. Günün ikinci çalışması ilk gruptaki oyuncuların da katılımıyla saat 17.00’de yapıldı. Bartuğ Elmaz, Eren Aydın, Metehan Baltacı ve Sarper Çağlar ise salonda yenilenme çalışması yaptı.

Sezon sonu milli takım kamplarına katılan veya halihazırda milli takımları ile birlikte olan oyuncular Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, James Ozornwafor, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün ve Mostafa Mohamed, izinli Marcao Teixeira ve Okan Kocuk, sağlık ekip tarafından planlanan tedavi programı çerçevesinde devam eden cerrahi süreç nedeniyle ABD’de bulunan Omar Elabdellaoui ve sezon sonunda kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle Kulüp Doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edilen Jimmy Durmaz antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek. Oyuncuların bir bölümü ise yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek.