Son Dakika
Galatasaray sezona galibiyetle başladı
Galatasaray, Süper Lig’in ilk maçında sahasında karşılaştığı Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Spor 12.09.2020, 23:29
1
Süper Lig 2020-2021 sezonunu ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleye iyi başlayan sarı-kırmızılılar, 8. dakikada Falcao'nun penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 28. dakikada Emre Kılınç'ın golü ile farkı 2'ye çıkaran Aslan, ilk yarıyı da Falcao'nun golü ile 3-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda başka gol bulamayan sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve sezona galibiyetle başladı.
Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Eylül 2020
|İmsak
|05:08
|Güneş
|06:35
|Öğle
|13:05
|İkindi
|16:38
|Akşam
|19:26
|Yatsı
|20:47
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Galatasaray
|1
|3
|4. Alanyaspor
|1
|3
|5. Fenerbahçe
|1
|3
|6. Ankaragücü
|0
|0
|7. Antalyaspor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Beşiktaş
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. Kasımpaşa
|0
|0
|14. Kayserispor
|0
|0
|15. Konyaspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Çaykur Rizespor
|1
|0
|18. Gaziantep FK
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|1
|3
|2. Ümraniye
|1
|3
|3. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|4. Ankaraspor
|1
|3
|5. Adana Demirspor
|0
|0
|6. Adanaspor
|0
|0
|7. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|8. Altay
|0
|0
|9. Balıkesirspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Giresunspor
|0
|0
|12. Samsunspor
|0
|0
|13. Tuzlaspor
|0
|0
|14. İstanbulspor
|0
|0
|15. Bandırmaspor
|1
|0
|16. Boluspor
|1
|0
|17. Eskişehirspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Liverpool
|1
|3
|3. Crystal Palace
|1
|3
|4. Aston Villa
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Burnley
|0
|0
|7. Chelsea
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Man City
|0
|0
|11. M. United
|0
|0
|12. Newcastle
|0
|0
|13. Sheffield United
|0
|0
|14. Tottenham
|0
|0
|15. West Bromwich
|0
|0
|16. West Ham
|0
|0
|17. Wolverhampton
|0
|0
|18. Leeds United
|1
|0
|19. Southampton
|1
|0
|20. Fulham
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|1
|3
|2. Celta de Vigo
|1
|1
|3. Eibar
|1
|1
|4. Atletico Madrid
|0
|0
|5. Barcelona
|0
|0
|6. Cádiz
|0
|0
|7. Deportivo Alaves
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Huesca
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Real Betis
|0
|0
|14. Real Madrid
|0
|0
|15. Real Sociedad
|0
|0
|16. Real Valladolid
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Valencia
|0
|0
|19. Villarreal
|0
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0