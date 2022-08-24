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Galatasaray seyircisi Trabzon’da tribüne alınmayacak

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçında deplasman takımı seyircilerinin tribüne alınmayacağını açıkladı.

Spor 24.08.2022, 15:08 24.08.2022, 15:18
Galatasaray seyircisi Trabzon’da tribüne alınmayacak

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı bugün Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldı. Trabzon Valiliği’nde yapılan toplantıda, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında Medical Park Stadyumu’nda oynanacak maç ile ilgili misafir takım seyircilerinin tribüne alınmaması kararlaştırıldı.

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