Galatasaray, Sergio Oliveira’yı KAP’a bildirdi

Galatasaray Sergio Oliveira’nın transferi için futbolcu ve kulübü Porto ile resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP’a yapılan bir açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira’nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Futebol Clube do Porto ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”