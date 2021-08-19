banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray şansını İstanbul'da deneyecek!
Galatasaray şansını İstanbul'da deneyecek!
Angela Merkel BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti
Angela Merkel BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti
PCR testleri ücretsiz olacak
PCR testleri ücretsiz olacak
Netflix kullanıcılarına uyarı;
Netflix kullanıcılarına uyarı; "Hesabınız Dark Web’de 4 TL’ye satışa çıkarılabilir"

Galatasaray şansını İstanbul'da deneyecek!

Galatasaray, Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Randers'la 1-1 berabere kalarak tur şansını İstanbul'a bıraktı.

Spor 19.08.2021, 21:59
Galatasaray şansını İstanbul'da deneyecek!

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Randers'la karşı karşıya geldi. Fazla pozisyonun olmadığı maçta Galatasaray yakaladığı bazı net fırsatlardan da yararlanamadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN MÜTHİŞ GOL
Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü 26. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Helsinki'nin tek golünü ise 54. dakikada Lauenborg kaydetti. 1-1'lik skorun ardından sarı-kırmızılılar, tur umutlarını İstanbul'daki maça bıraktı.

Yorumlar (0)
31°
açık