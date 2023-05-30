Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti, Zonguldaklılar sokağa akın etti

Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Zonguldak’ta da sarı-kırmızılı taraftarlar, kutlamalara başladı.

Spor Toto Süper Lig 36. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki maçı 4-1 kazanarak 2022-2023 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Zonguldak merkezde, Çaycuma ve Kdz. Ereğli ilçelerinde başta olmak üzere il genelinde Galatasaray taraftarı, sokaklarda meşale yakarak ve marşlar söyleyerek şampiyonluğu kutlamaya başladı.

Bazı taraftarlar ise araçlarıyla Gazipaşa Caddesi’nde konvoy yaptı.