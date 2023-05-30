Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti, Bolu’da vatandaşlar sokağa döküldü

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, 23. şampiyonluğunu ilan etti. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bolu’da da sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, ligin tamamlanmasına 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Karşılaşmanın hemen ardından Bolu’daki Galatasaraylı taraftarlar, İzzet Baysal Caddesi’ne akın etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı. Polis ekipleri de kutlamalar dolayısıyla bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, taraftarların bazıları ise araçlarıyla şehir turu yaptı. Ayrıca İzzet Baysal Caddesi’nin bir alt sokağında bulunan Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan taraftar grupları ise araçlarıyla şehir turu yaparak kutlama yapanların önlerini keserek birlikte tezahüratlar yaptı.