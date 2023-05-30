Galatasaray Şampiyonluğu garantiledi
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ankara deplasmanına 5 puan önde lider giden Cimbom, Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek bitime 2 hafta kala 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Sarı kırmızılılar pazar günü Fenerbahçe derbisine şampiyon unvanı ile çıkacak.
ANKARAGÜCÜ 1-4 GALATASARAY
Maçtan Dakikalar
7. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği ortada Icardi, kale önünde tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
10. dakikada Kerem'in sağ taraftan açtığı ortaya iyi yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla soldan dışarıya çıktı.
15. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Zahid'in vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi.
16. dakikada Taylan'ın ceza sahası yayı önünden verdiği ara pasta topla buluşan Milson, sağ köşeye yaptığı vuruşla fileleri sarstı 1-1
18. dakikada kaleci Gökhan'dan seken topa bekletmeden vuran Rashica'nın şutunda Gökhan, hızlıca kalesindeki yerini alıp gole izin vermedi.
26. dakikada ceza sahası yayı dışı ilk metrelerinde kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Oliveira'nın sert şutunu kaleci Gökhan güçlükle kontrol etti.
31. dakikada sol kanatta topu alan Sowe'nin ceza sahası önüne kadar ilerleyip sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
39. dakikada Kerem'in ceza sahası dışı sol çaprazının ilk metrelerinden içeriye gönderdiği ortaya yükselen Icardi, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-2
44. dakikada Taylan'ın pasında topla buluşan Zahid'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.
46' İkinci yarı başladı
50' Taylan'ın hatalı pasında Icardi, kaleciden sıyrıldı. Çaprazdan vuruşu kaleye paralel gitti.
57' Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Rashica'nın vuruşunda top, kaleci Gökhan'dan döndü.
73' GOL! Barış Alper skoru 3-1 yaptı. Kerem'in araya pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper topla ceza sahasına girdi. Kaleciyi de geçen Barış topu boş ağlara gönderdi.
78' GOL! Oliveira skoru 4-1 yaptı. Kerem sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Oliveira'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Ahmet Narinç
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Mujakic, Arda Kızıldağ, Hasan Ali Kaldırım, Dokanovic, Diack, Taylan Antalyalı, Milson, Zahid, Sowe
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Hanousek, Chatzigiovanis, Kitsiou, Beridze, Emre Kılınç, Gökhan Töre, Sıtkı Ferdi İmdat, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan Karataş, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Midtsjö, Yunus Akgün, Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Adekugbe, Barış Alper, Mata
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Icardi (dk. 7 ve 39) (Galatasaray), Milson (dk. 16) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Arda Kızıldağ, Diack (Ankaragücü)