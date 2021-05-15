Galatasaray şampiyonluğu averajla Beşiktaş’a kaybetti

Vee Süper Lig’de 2020-2021 sezonun şampiyonu belli oldu! Son haftaya kadar süren müthiş heyecanda sarı kırmızılılar Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup etti ancak puan kaybetmeyen ve averajla önde olan Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti.

Türk Telekom Stadı’nda Yeni Malatyaspor’u ağırlayan Cimbom, hem kazanıp hem de Beşiktaş’ın Göztepe karşısındaki puan kaybını bekliyordu. 42. haftaya puan puana giren iki takımın nefes kesen şampiyonluk mücadelesinde averaj da çok önemliydi.

İlk 45 dakikayı 1-0 geride kapatan Galatasaray ikinci yarıda bulduğu gollerle geri döndü. Maç öncesi averaj farkıyla Beşiktaş’tan geride olan Cimbom’un gözü kulağı İzmir’deki maçtaydı. İlk devrenin sonunda soyunma odasında Beşiktaş maçının 1-1 olduğunu öğrenen Fatih Terim’in takımı ikinci yarıya hücum gücünü artırarak başladı.Arka arkaya bulduğu 2 golle 60’a kadar öne geçmeyi başaran Galatasaray’ın daha fazla gol atmaya ihtiyacı vardı. Yeni Malatyaspor kalesini son yarım saat ablukaya alan Galatasaray farkı artırmak için bulduğu fırsatları değerlendiremedi. 1 fark Galatasaray’a şampiyonluk için yetmedi. Sarı kırmızılı takım 84 puanla Beşiktaş ile aynı puana sahip olmasına rağmen kupayı averajla kaybetmiş oldu.

39′ Helenex Yeni Malatyaspor, Adem Büyük’ün golü ile maçta öne geçti. Hızlı gelişen atakta Moryke Fofana’nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Issam Chebake ceza alanına girerek topu içeri ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Adem Büyük, penaltı noktası gerisinden gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera’nın solundan ağlarla buluşturmayı başardı.

53’te Galatasaray, Halil Dervişoğlu’nun golü ile maçta eşitliği yakaladı. Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu arasındaki üçlü paslaşma sonucunda ceza alanında topla buluşan Halil Dervişoğlu’nun, karşı karşıya pozisyonda yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak Ertaç Özbir’in yanından ağlarla buluşturdu.60. dakikada Galatasaray, Ryan Babel’in golü ile maçta öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Şener Özbayraklı bekletmeden topu ceza alanına gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Ryan Babel’in arka direkte gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Ertaç Özbir’in yanından ağlara gitti.

90′ Galatasaray, Oğulcan Çağlayan’ın golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Savunmadan gönderilen uzun pasta Wallace’dan seken topu önünde bulan Oğulcan Çağlayan’ın, ceza alanında hafif sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak Ertaç Özbir’in sağından ağlarla buluştu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray gol averajıyla şampiyonluğu kaybetti.