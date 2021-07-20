Galatasaray, PSV maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu’nda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Karşılaşmanın gerçekleşeceği PSV Stadyumu’nda yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. İdman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray ile PSV Eindhoven, yarın TSİ 22.00’de PSV Stadyumu’nda karşılaşacak.