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Galatasaray, PSV maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ikinci maçında PSV ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Spor 25.07.2021, 17:21
Galatasaray, PSV maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ikinci maçında PSV ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ikinci ayağında PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanın ilk yirmi dakikalık bölümünde kuvvet çalışması ve dinamik ısınma yapıldı. Devam eden bölümde sınırlı alanda pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana kısmında Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, dayanıklılık koşusunun ardından tamamlandı. Yeni transfer Alexandru Cicaldau takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, PSV Eindhoven maçı hazırlıklarına yarın sabah saat 10.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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