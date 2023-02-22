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Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir’in eski kulübü Rapid Wien’in oyuncunun transferi için kulübümüzden vadesi geçmiş herhangi bir alacağı bulunmamaktadır."
Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir’in eski kulübü Rapid Wien’in oyuncunun transferi için kulübümüzden vadesi geçmiş herhangi bir alacağı bulunmamaktadır."
Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir’in eski kulübü Rapid Wien’in oyuncunun transferi için kulübümüzden vadesi geçmiş herhangi bir alacağı bulunmamaktadır."
Spor 22.02.2023, 11:45
Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir’in eski kulübü Rapid Wien’in oyuncunun transferi için kulübümüzden vadesi geçmiş herhangi bir alacağı bulunmamaktadır."