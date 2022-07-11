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Galatasaray: "Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira’nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club, S.A.D., Şirketimize bonuslar ile birlikte 15.000.000 Eu

Galatasaray: "Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira’nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club, S.A.D., Şirketimize bonuslar ile birlikte 15.000.000 Eur tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Oyuncunun ileride bir başka kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının %10’u ayrıca Sevilla Football Club, S.A.D. tarafından Şirketimize ödenecektir."

Spor 11.07.2022, 13:39
Galatasaray: "Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira’nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club, S.A.D., Şirketimize bonuslar ile birlikte 15.000.000 Eu

Galatasaray: "Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira’nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club, S.A.D., Şirketimize bonuslar ile birlikte 15.000.000 Eur tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Oyuncunun ileride bir başka kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının %10’u ayrıca Sevilla Football Club, S.A.D. tarafından Şirketimize ödenecektir."

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