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5. İslami Dayanışma Oyunları’nda yüzme erkekler 50 metre serbest stil finalinde Hüseyin Emre Sakcı, 22.38’lik derecesiyle altın madalya kazandı.
Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."
Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."
Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."
Spor 15.08.2022, 19:10
Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."