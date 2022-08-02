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Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir."

Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir."

Spor 02.08.2022, 15:03
Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir."

Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir."

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