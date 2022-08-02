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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Slovacko’ya elenmesi halinde Konferans Ligi play-off turunda AIK - Shkendija müsabakasının galibiyle mücadele edecek.
Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir."
Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir."
Spor 02.08.2022, 15:03
Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir."