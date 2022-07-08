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Galatasaray: “Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira’nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Futebol Clube do Porto ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”0
Kaymakam Bütün, bayram için yola çıkan vatandaşlara çikolata ikram edip trafik kurallarını hatırlattı
Galatasaray: “Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira’nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Futebol Clube do Porto ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”0
Galatasaray: “Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira’nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Futebol Clube do Porto ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”0
Spor 08.07.2022, 23:59
Galatasaray: “Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira’nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Futebol Clube do Porto ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”0