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Galatasaray: “Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira’nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Futebol Clube do Porto ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”0

Galatasaray: “Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira’nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Futebol Clube do Porto ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”0

Spor 08.07.2022, 23:59
Galatasaray: “Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira’nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Futebol Clube do Porto ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”0

Galatasaray: “Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira’nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Futebol Clube do Porto ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”0

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