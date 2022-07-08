banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kürşat Şahin, Loca Fight Club ile Bakü’yü salladı
Kürşat Şahin, Loca Fight Club ile Bakü’yü salladı
Binali Yıldırım Mehmetçikle bayramlaştı
Binali Yıldırım Mehmetçikle bayramlaştı
Ceza yerine, şeker yediler
Ceza yerine, şeker yediler
Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira’nın Sevilla Football Club, S.A.D Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır."

Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira’nın Sevilla Football Club, S.A.D Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır."

Spor 08.07.2022, 21:02 08.07.2022, 21:06
Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira’nın Sevilla Football Club, S.A.D Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır."

Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira’nın Sevilla Football Club, S.A.D Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır."

Yorumlar (0)
24°
az bulutlu