banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Kemal Kılıçdaroğolu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Kemal Kılıçdaroğolu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Yunanistan’da başpehlivan Kaflı oldu
Yunanistan’da başpehlivan Kaflı oldu
Emrecan Uzunhan, Beşiktaş’a transfer oldu
Emrecan Uzunhan, Beşiktaş’a transfer oldu
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran’da
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran’da

Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Haris Seferovic’in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Haris Seferovic’in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Spor 19.07.2022, 21:52 19.07.2022, 22:05
Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Haris Seferovic’in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Haris Seferovic’in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Yorumlar (0)
24°
az bulutlu