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MSB: “Yarın 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise limanlarına girişi planlanmıştır”
Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Dries Mertens’in Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Dries Mertens’in Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Spor 06.08.2022, 21:42
Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Dries Mertens’in Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."