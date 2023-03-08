Galatasaray, Patrick van Aanholt’u PSV’ye 1 yıl daha kiraladı

Galatasaray, Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt’un PSV Eindhoven takımına 1 yıl daha kiralandığını duyurdu.

Galatasaray, sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt’un Hollanda kulübü PSV Eindhoven’a geçici transferi konusunda 1 yıl daha uzattığını resmi internet sitesinden duyurdu. Galatasaray, Patrick van Aanholt’un transferi ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel Futbolcumuz Patrick John Minguel Van Aanholt’un 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV N.V. Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.”