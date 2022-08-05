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Galatasaray, orta ve şut çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor 05.08.2022, 22:15
Galatasaray, orta ve şut çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, koordinasyon ve 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, orta ve şut çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Antalya’ya hareket edecek.

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