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Galatasaray, Ömer Bayram’ın sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Ömer Bayram’ın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Spor 16.06.2021, 22:43
Galatasaray, Ömer Bayram’ın sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Ömer Bayram’ın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Galatasaray, Ömer Bayram’ın sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcumuz Ömer Bayram’ın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 6.500.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti"
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