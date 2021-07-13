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Galatasaray Olympiakos maçı için Atina'ya gitti

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, özel maçta Olympiakos ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, bu karşılaşma için Yunanistan'a indi.

Spor 13.07.2021, 14:44
Galatasaray Olympiakos maçı için Atina'ya gitti
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2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında Atina'da Olympiakos ile hazırlık maçında karşı karşılaya gelecek olan Galatasaray, Yunanistan'a gitti. Kafilede, havai fişek patlaması sonucunu yüzünden yaralanan ve tedavisi süren Omar Elabdellaoui de yer aldı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Olympiakos maçı öncesi bugün Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. Atina yolculuğu ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Hazırlık döneminde takımla beraber çalışmalara başlayan ve önümüzdeki dönemde operasyonel süreçleri devam edecek olan Omar Elabdellaoui, altı yıl formasını giydiği ve takım kaptanlığını yaptığı Olympiakos ile oynanacak maç öncesi kafilede yer alacak" denildi.

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