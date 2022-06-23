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Galatasaray: “Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır.”
Galatasaray, Okan Buruk’u açıkladı
Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray, takımın başına Okan Buruk’u getirdi.
Spor 23.06.2022, 00:41
Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray, takımın başına Okan Buruk’u getirdi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Teknik Direktör Okan Buruk ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Edinilen bilgilere göre Okan Buruk ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı ve resmi sözleşmenin cuma günü atılacağı öğrenildi.