Galatasaray, Okan Buruk’u açıkladı

Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray, takımın başına Okan Buruk’u getirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Teknik Direktör Okan Buruk ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Edinilen bilgilere göre Okan Buruk ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı ve resmi sözleşmenin cuma günü atılacağı öğrenildi.