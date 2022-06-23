banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kuveyt’te meclis feshedildi: Erken seçim çağrısı yapıldı
Kuveyt’te meclis feshedildi: Erken seçim çağrısı yapıldı
Kurbanlık hayvanlarda aranan yaş şartlarına dikkat
Kurbanlık hayvanlarda aranan yaş şartlarına dikkat
Iğdır’da sarı altın hasadı başladı, yıllık ürün beklentisi 40 bin ton üzerinde
Iğdır’da sarı altın hasadı başladı, yıllık ürün beklentisi 40 bin ton üzerinde
TOGG, yeni elemanlar arıyor!
TOGG, yeni elemanlar arıyor!

Galatasaray, Okan Buruk’u açıkladı

Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray, takımın başına Okan Buruk’u getirdi.

Spor 23.06.2022, 00:41
Galatasaray, Okan Buruk’u açıkladı

Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray, takımın başına Okan Buruk’u getirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Teknik Direktör Okan Buruk ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Edinilen bilgilere göre Okan Buruk ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı ve resmi sözleşmenin cuma günü atılacağı öğrenildi.

Yorumlar (0)
23°
açık