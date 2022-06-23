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Galatasaray, Okan Buruk ile 2 yıllık anlaşma imzaladı

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Spor 23.06.2022, 11:03 23.06.2022, 11:15
Galatasaray, Okan Buruk ile 2 yıllık anlaşma imzaladı

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Galatasaray’dan beklenen KAP açıklaması geldi. Sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Okan Buruk ile yapılan anlaşmayı duyurdu. Konuya ilişkin, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, şirketimiz ile Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre Teknik Direktörümüze 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacak olup, Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde Teknik Direktörümüze 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacaktır" cümlelerine yer verildi.

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