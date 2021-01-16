Galatasaray, ODTÜ’yü 30-0 yendi

Sutopu Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, ODTÜ’yü 30-0 mağlup etti.

Galatasaray Sutopu Takımı, Sutopu Spor Toto Süper Lig 2. hafta mücadelesinde ODTÜ ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ENKA Havuzu’nda oynanan karşılaşmada ODTÜ’yü 30-0 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyeti elde etti.

Galatasaray, ligin 3. haftasında yarın saat 16.30’da Heybeliada Su Sporları Kulübü ile karşılaşacak.