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Galatasaray Nef seride durumu 2-2’ye getirdi

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı finali 4. maçında Galatasaray Nef, A. Efes’i 86-81 mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirdi.

Spor 02.06.2022, 22:23
Galatasaray Nef seride durumu 2-2’ye getirdi

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı finali 4. maçında Galatasaray Nef, A. Efes’i 86-81 mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirdi.

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı finali 4. maçında Galatasaray Nef, A. Efes’i konuk etti. İlk periyodu 23-16 yenik kapatan sarı-kırmızılılar, devreye de 43-42 mağlup girdi. Üçüncü periyotta üstünlüğü ele geçiren Galatasaray, son çeyreğe 66-64 önde girerken, mücadeleyi de 86-81 kazandı ve seride durumu 2-2 yaptı.

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