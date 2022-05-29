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Galatasaray Nef ikinci maçı kaybetti seride durum 1-1 oldu
Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi Yarı Final ikinci maçında A. Efes’e 91-77 yenildi ve seride durum 1-1’e geldi.
Spor 29.05.2022, 21:12
Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi Yarı Final ikinci maçında A. Efes’e 91-77 yenildi ve seride durum 1-1’e geldi.
ING Basketbol Süper Ligi Yarı Final ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda A. Efes ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar rakibine 91-77 mağlup olunca seride durum 1-1 oldu. Serinin üçüncü maçı Galatasaray ev sahipliğinde 31 Mayıs 2022 Salı günü 20.30’da oynanacak.