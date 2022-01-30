Galatasaray Nef, Almanya deplasmanında

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu’ndaki ilk maçında yarın TSİ 22.00’de MHP Riesen Ludwigsburg ile karşılaşacak.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu ilk maçında yarın Almanya deplasmanında çıkacak. Sarı-kırmızılılar Ludwigsburg kentindeki MHP Arena’da TSİ 22.00’de Riesen Ludwigsburg ile mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi E Grubu’ndan lider çıkan Galatasaray, oynadığı 6 mücadelede 5 galibiyet elde ederken, 1 kez mağlup oldu. Ludwigsburg ise A Grubu’ndan 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider çıktı.

Galatasaray’da DeVaughn Akoon-Purcell 21.5 sayı ortalamasıyla takımın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. Alman temsilcisinde ise Justin Simon 16.7 sayı sayı ortalamalarıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.